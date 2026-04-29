Bin Yıllık Cam Hikayesi “Tutku” Sergisiyle Yeniden Hayat Buluyor

Serçe Limanı Cam Batığı, yalnızca bir arkeolojik keşif değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki kültürel alışverişin güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. 11. yüzyılda Beyrut’tan yola çıkan Bizans gemisi, taşıdığı cam külçeleri ve işlenmiş cam eserlerle birlikte Marmaris açıklarında sulara gömüldü. Ancak bu hikaye, yüzyıllar sonra sualtı araştırmalarıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

Bugün ise bu tarihi miras, çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlanıyor. Çünkü “Tutku” sergisi, geçmişin izlerini bugünün estetik anlayışıyla bir araya getirerek güçlü bir anlatı kuruyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca bir sergiyi gezmiyor; aynı zamanda bin yıllık bir yolculuğa eşlik ediyor.

Ekrem Özen Camı Sanata Dönüştürüyor

Cam sanatçısı Ekrem Özen, sergide iki ve üç boyutlu eserleriyle dikkat çekiyor. Sanatçı, camı sadece işlevsel bir malzeme olarak ele almıyor. Aksine, ışık, renk ve duygu taşıyan bir ifade alanına dönüştürüyor.

Özen’in eserlerinde şeffaflık zarafetle buluşuyor. Aynı zamanda kırılganlık güçlü bir anlatım dili kazanıyor. Bu nedenle her parça, izleyiciyle doğrudan bir bağ kuruyor. Üstelik sanatçı, yüzey ve ışık ilişkisini ustalıkla kullanarak derinlik hissini güçlendiriyor. Böylece eserler yalnızca görsel değil, duygusal bir deneyim de sunuyor.

Geçmişten Günümüze Camın Dönüşümü

Serçe Limanı Batığı’ndan çıkarılan cam külçeleri ve parçalar, camın tarih boyunca dönüşen bir malzeme olduğunu açıkça gösteriyor. Bu noktada “Tutku” sergisi, bu dönüşümü çağdaş sanat üzerinden yeniden yorumluyor.

Geçmişte yeniden kullanılan cam, bugün sanatçının elinde yeni formlar kazanıyor. Böylece sergi, tarih ile günümüz arasında güçlü bir köprü kuruyor. Ayrıca bu yaklaşım, Marmaris’in kültürel belleğini daha görünür kılıyor.

Marmaris’te Kültür Sanat İçin Güçlü Bir Adım

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından düzenlenen sergi, Marmaris Ticaret Odası desteğiyle hayata geçiriliyor. 3–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde ziyaret edilebilecek bu özel seçki, kentin sanat sahnesine önemli bir katkı sağlıyor.

Aynı zamanda sergiye eşlik eden katalog da dikkat çekiyor. Ressam Hanefi Yeter’in kaleme aldığı metinler, Ekrem Özen’in sanatını derinlemesine ele alıyor. Bununla birlikte katalog, Serçe Limanı Cam Batığı’nın tarihsel önemini de kapsamlı şekilde inceliyor.

Sanat, Hafıza ve Tutku Aynı Yerde Buluşuyor

“Tutku” sergisi, yalnızca estetik bir deneyim sunmuyor. Aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bir hafızayı yeniden görünür kılıyor. Bu nedenle sergi, Marmaris’te sanatın dönüştürücü gücünü hissettiren önemli bir durak haline geliyor.

Ziyaretçiler burada hem tarihle bağ kuruyor hem de çağdaş sanatın güçlü yorumlarıyla karşılaşıyor. Kısacası “Tutku”, camın bin yıllık yolculuğunu bugünün ışığında yeniden anlatıyor.