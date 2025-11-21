Bez Bebek Savaşları Büyüyor: Asena Keskinci'nin Zorbalık İddialarına Evrim Akın’dan Cevap

2007-2010 yılları arasında yayımlanan fantastik çocuk dizisi Bez Bebek'te rol alan Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Keskinci, Evrim Akın’ı sette kendisine kötü davranmakla ve zorbalık yapmakla suçladı. Ayrıca, Keskinci, Akın'ın annesi ile babasının boşanma sürecinde rol oynadığını da öne sürdü. Bu açıklamaların ardından, Evrim Akın avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak iddialara kesin bir dille yanıt verdi.









Asena Keskinci’nin Ağır Zorbalık İddiaları

Bez Bebek dizisinde 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci, bir video paylaşımı yaparak eski defterleri açtı. Özellikle, dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Keskinci, Evrim Akın’ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını ileri sürdü.

Keskinci, Evrim Akın'ın anne ve babasının boşanma sürecinde olduğu dönemde kendisini tehdit ettiğini iddia etti. İddiaya göre Akın, Keskinci'ye, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dedi. Ayrıca, Keskinci; Akın'ın suratına sigara dumanı üfleyerek, "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini öne sürdü. Tüm bunların yanı sıra, Keskinci, Akın'ın ağır ilaçlar kullandığı gerekçesiyle yapım ekibinin kendilerinden onu alttan almalarını rica ettiğini de belirtti. Nitekim, Evrim Akın’ın daha sonra setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.





Asena Keskinci'den Evrim Akın'ın Aile Hayatına Dair Şok İddia

Asena Keskinci, iddialarını daha da ileri taşıyarak, Evrim Akın'ın kendi annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirdi. Keskinci'nin açıklamasına göre; Akın, annesinden babası Güray Keskinci’nin numarasını, "Ben sizi barıştıracağım" diyerek aldı. Fakat, Keskinci, olayın sonrasında babası ile Evrim Akın’ın ilişki yaşamaya başladığını söyledi. Hatta, Keskinci, bu kadının şu an üvey annesi olduğunu belirterek, "Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar," açıklamasını yaptı. Keskinci, paylaşımında isim vermese de, babası Güray Keskinci ile Evrim Akın'ın birlikteliği nedeniyle bahsedilen kişinin Evrim Akın olduğu anlaşıldı.



Evrim Akın Avukatı Aracılığıyla Yanıt Verdi

Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Evrim Akın, avukatı Mertay Kuğay aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Akın, açıklamasında Asena Keskinci tarafından yapılan iddiaların tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu savundu.

Avukatı, Akın ile haberlerde adı geçen Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik bulunduğunu belirtti. Ayrıca, bu iddiaların müvekkilinin özel hayatına saldırı niteliği taşıdığını vurguladı. Akın cephesi, gerçek dışı her türlü iddiaya karşı yasal yollara müracaat edildiğini ve edileceğini önemle bildirdi. Son olarak, Evrim Akın, çocuklara yönelik programlarının kamuoyunca bilindiğini hatırlatarak, iddiaları kesin bir dille reddettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.







Sektörden Asena Keskinci’ye Destek Geldi

Asena Keskinci’nin iddiaları üzerine Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter, yayımladığı bir video ile Keskinci’ye destek verdi. Yurter, bahsedilen kişinin kötülükleri yüzünden kendisi dâhil kaç kişinin işinden olduğunu söyledi. Yurter, kişinin o dönemde sette hasta olan bir insanla nasıl eğlendiğini gördüğünü ve kendisinin de bu yüzden sektörden ayrıldığını belirtti.

Ayrıca, Alemin Kralı dizisinde Evrim Akın ile rol alan oyuncu Zeynep Gülmez de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gülmez, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir tavır sergiledi.