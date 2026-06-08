Beyza Gümülcine'den Bodrum'da Dalgalara Meydan Okuyan Performans!

Beyza Gümülcine fit fiziğiyle dikkat çekerken board üzerinde sergilediği su sporları performansıyla büyüledi

Beyza Gümülcine'den Bodrum'da Dalgalara Meydan Okuyan Performans!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2026 10:26

Ekranların fit görüntüsü ve enerjisiyle hayran bırakan güzel oyuncusu Beyza Gümülcine yaz sezonunu magazin dünyasının gözde lokasyonu Bodrum'da açtı. Yalıkavak koylarında deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim plajda sadece dinlenmek yerine adrenalin dolu anlar yaşamayı tercih etti. Oyuncu Beyza Gümülcine Bodrum Yalıkavak'taki tatilinde sadece yüzüp güneşlenmedi su sporlarıyla da ilgilendi.

Yalıkavak Koylarında Marifetlerini Sergiledi

Deniz üstündeki dengede kalma becerisi gerektiren board sporuyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu sahildeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu. Oyuncu Beyza Gümülcine Bodrum Yalıkavak'ta yazın tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Gümülcine su sporlarındaki marifetlerini sergiledi. Dalgalara karşı büyük bir mücadele veren güzel oyuncunun sörf tahtası üzerindeki iddialı duruşu tam not aldı.

Düştü Ama Kaldığı Yerden Devam Etti

Zaman zaman rüzgarın ve dalgaların azizliğine uğrayan Gümülcine pes etmeyen yapısıyla takdir topladı. Zaman zaman dengesini kaybedip suya düşen oyuncu tekrar board'un üstüne çıkıp ustalıkla kaldığı yerden devam etti. Sporcu kimliğini ve inatçı yapısını suyun üzerinde de gösteren güzel oyuncu her düşüşünün ardından kahkahalar atarak eğlenceli anlar yaşadı.

Fit Fiziğiyle Plajın Yıldızı Oldu

Düzenli spor hayatının meyvelerini tatilde toplayan başarılı oyuncu düzgün fiziğiyle plajda tüm bakışları üzerinde topladı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu fit görünümüyle dikkat çekti. Bodrum güneşinin etkisiyle sıcaktan bunalan Gümülcine suya atlayarak serinledi. Hem spor yapan hem de Ege'nin serin sularında yorgunluk atan oyuncunun neşesi bir an olsun eksilmedi. Gümülcine'nin tatildeki keyifli anları ve su üzerindeki performansı objektiflere böyle yansıdı.

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