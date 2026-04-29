Beykoz Kundura’da Mayıs Ayı Sanatla Dolu Geçiyor

Beykoz Kundura Mayıs etkinlik programı, İstanbul’un kültür sanat sahnesine güçlü bir dinamizm katıyor. Tarihi endüstri mirasını doğayla buluşturan bu özel alan, Mayıs boyunca ziyaretçilerine yalnızca etkinlik değil, aynı zamanda deneyim odaklı bir buluşma zemini sunuyor. Üstelik program, gastronomiden müziğe, üretim odaklı atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Bu çeşitlilik sayesinde Beykoz Kundura, şehirden uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir rota haline geliyor. Aynı zamanda katılımcılar burada hem izleyici hem de üretici rolünü üstleniyor. Böylece mekan, klasik etkinlik anlayışının ötesine geçerek yaşayan bir kültür alanına dönüşüyor.

Zarif Bir Brunch ile Başlayan Program

Program, 3 Mayıs’ta gerçekleşecek “Beykoz Kundura’da Zarif Bir Brunch Deneyimi” ile açılıyor. Doğayla iç içe bu özel etkinlik, gastronomi ve müziği aynı sofrada buluşturuyor. Özellikle Kundura Bostan’dan toplanan organik ürünler, şeflerin yaratıcı dokunuşlarıyla yeniden yorumlanıyor.

Bununla birlikte sahnede yer alacak İlayda Hatipoğlu, canlı performansıyla brunch deneyimine rafine bir atmosfer katıyor. Böylece katılımcılar, şehir temposundan uzaklaşırken hem lezzet hem müzik ekseninde dengeli bir deneyim yaşıyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Atölyeler Öne Çıkıyor

Programın dikkat çeken duraklarından biri ise 16 Mayıs’ta düzenlenecek “El Yapımı Kağıt Atölyesi” oluyor. Nebahat Kavak yürütücülüğünde gerçekleşecek bu etkinlik, geri dönüşüm ve üretim kavramlarını bir araya getiriyor.

Katılımcılar, geleneksel kağıt üretim tekniklerini birebir deneyimliyor. Aynı zamanda kullanılan malzemeler sayesinde ekolojik farkındalık kazanıyor. Bu nedenle atölye, yalnızca bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim üzerine güçlü bir deneyim sunuyor.

Çocuklar İçin Yaratıcı ve Eğitici Deneyimler

23 Mayıs’ta gerçekleşecek çocuk atölyeleri, programın en renkli başlıkları arasında yer alıyor. “Kendi Müzemi Kuruyorum” atölyesinde Figen Tokgöz, 9-12 yaş grubuna koleksiyon oluşturma ve hikaye kurma süreçlerini aktarıyor.

Aynı gün gerçekleşecek “Kendi Oyuncak Müzemi Kuruyorum” atölyesinde ise Sevecen Şule, 6-8 yaş grubuna yönelik yaratıcı bir alan açıyor. Çocuklar bu deneyim sayesinde sınıflandırma, koruma ve anlatı kurma becerilerini geliştiriyor. Böylece Beykoz Kundura, küçük yaş grupları için de öğretici bir keşif alanı sunuyor.

Müzik Programında Güçlü Bir Final

Mayıs ayının müzik takvimi, “Müşterek Taksim Konser Serisi” ile dikkat çekiyor. Serinin kapanış performansında sahne alacak Meshk Quartet, Anadolu’nun müzikal mirasını modern cazla buluşturuyor.

Topluluk, ud, bas gitar, piyano ve davuldan oluşan zengin bir enstrümantasyonla sahneye çıkıyor. Ayrıca performans sırasında doğaçlamaya dayalı bir akış kuruyor. Bu yaklaşım sayesinde her konser, tekrar etmeyen özgün bir deneyime dönüşüyor. Serinin finali olması ise bu performansı daha da özel kılıyor.

Kundura’nın Hafızası Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Programın kalıcı parçalarından biri olan “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergisi, yıl boyunca ziyaret edilebiliyor. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim geçmişinden ilham alan sergi, mekânın endüstriyel ve sosyal hafızasını bir araya getiriyor.

Ziyaretçiler, bu sergi sayesinde Beykoz Kundura’nın geçmişine dair çok katmanlı bir perspektif kazanıyor. Ayrıca sergi, Çarşamba’dan Pazar’a kadar 13.00–20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Mayıs Ayında Şehrin Ritmini Değiştiren Program

Beykoz Kundura Mayıs etkinlik programı, İstanbul’da kültür sanat deneyimini yeniden tanımlıyor. Çünkü burada her etkinlik, izlemekten çok katılmaya ve üretmeye odaklanıyor.

Bu yaklaşım sayesinde Beykoz Kundura, Mayıs ayında şehrin en güçlü kültür duraklarından biri haline geliyor. Program, farklı disiplinleri bir araya getirirken aynı zamanda katılımcılara ilham veren bir deneyim sunuyor.