Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile nişanlandı

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Neşe Sevdik ile nişanlandı. Çift, ilişkilerini resmiyete taşıyarak mutlu birlikteliklerini bir adım ileriye götürdü.

Mutluluk Yolunda İlk Adım

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz haziran ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Bugün ise çift, aileleri ve dostlarının katıldığı özel bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Destanoğlu ve Sevdik’in mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin uyumu da davetlilerin dikkatini çekti.

Nişan Töreninde Özel Konuklar

Beşiktaş’ın genç kalecisinin bu özel gününde takım arkadaşları da yanında yer aldı. Ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 36’ncı başkanı Sedar Adalı da nişan törenine katılarak çifte destek verdi. Tören boyunca keyifli anlar yaşandı, davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Çiftin nişan töreninden kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Hem Beşiktaş taraftarları hem de futbol camiası, Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik’e mutluluk dileklerini iletti. Paylaşımlara yapılan yorumlarda çiftin çok yakıştığı vurgusu öne çıktı.

Evlilik Hazırlıkları Başladı

Nişan töreninin ardından gözler şimdi çiftin düğün planlarına çevrildi. Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik’in önümüzdeki aylarda evlilik hazırlıklarına başlayacağı konuşuluyor. Beşiktaşlı taraftarlar da kalecilerinin bu mutlu yolculuğunu yakından takip ediyor.