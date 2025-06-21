Beş Yıllık Aşk Masalında Mutlu Son: Ece Dizdar ve Serdar Orçin Dünyaevine Girdi

Ece Dizdar ve Serdar Orçin beş yıllık aşklarını sahil kenarındaki romantik düğünle taçlandırdı. Çiftin mutluluğu göz kamaştırdı.

Beş Yıllık Aşk Masalında Mutlu Son: Ece Dizdar ve Serdar Orçin Dünyaevine Girdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2025 10:24

Ünlü oyuncular Ece Dizdar ve Serdar Orçin, beş yıllık aşklarını unutulmaz bir düğünle taçlandırdı. İstanbul’da sahil kenarında düzenlenen tören, romantik anlara sahne oldu. Çift, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerini sade ve şık bir düğünle noktaladı.

Ece Dizdar ve Serdar Orçin’in Aşk Yolculuğu

Başarılı projeleriyle tanınan Ece Dizdar, Yasak Elma, Gizli Saklı ve İstanbullu Gelin dizilerindeki performansıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Serdar Orçin, hem televizyon hem tiyatro dünyasında sağlam adımlarla ilerledi. Gülbeyaz, Bir Zamanlar Anadolu'da ve sayısız prestijli tiyatro oyunu, onun kariyerindeki önemli duraklar arasında yer aldı. Beş yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde süren aşkları, şimdi evlilikle yeni bir boyut kazandı.

Sahil Kenarında Masalsı Bir Düğün

Düğün töreni, İstanbul’un büyüleyici sahil manzarasında gerçekleşti. Yakın dostlar ve aile üyeleri bu özel gecede çifti yalnız bırakmadı. Ece Dizdar zarif gelinliğiyle geceye damga vururken, Serdar Orçin sade şıklığıyla beğeni topladı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, ilk danslarıyla davetlilere unutulmaz bir an yaşattı.

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