Berrak Tüzünataç o soruyu duymamazlıktan geldi: Buna cevap vermeyeceğim

Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan Berrak Tüzünataç, uzun aradan sonra karşılaştığı magazincilerle sohbet etti. Oyuncu, yenilediği imajına dikkat çekerek “Artık çok az karşılaşıyoruz, değiştirdim kendimi” dedi.



İşlerinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Tüzünataç, konuk oyuncu olarak yer aldığı filmin 11 Kasım’da gösterime gireceğini söyledi.



CEVAP VERMEYECEĞİM



Yeni bir dizide rol aldığını, onun da şubat ayında izleyiciyle buluşacağını açıklayan Berrak Tüzünataç'a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi.



Özel hayatı hakkında konuşmama kararı alan güzel isim, “Biliyorsunuz ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elinden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim” dedi.