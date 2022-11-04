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Gecce Magazin Haberleri

Berrak Tüzünataç: Hayatımda her zaman yenilikler oluyor!

Berrak Tüzünataç önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir balıkçıda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan güzel oyuncunun röportaja gelirken göğsündeki gül detayı dikkat çekti. Tüzünataç, "Bu arkadaşımın hediyesi. Bununla görüntü vermek istedim. Çok güzel değil mi?” diyerek kahkaha attı.

Berrak Tüzünataç: Hayatımda her zaman yenilikler oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2022 09:56

Berrak Tüzünataç, 38’inci yaş gününde dostlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Hayatımda her zaman yenilikler oluyor ve olmaya da devam edecek. Her yaşım için bu geçerli. Bütün yakın arkadaşlarım ile beraberim şu an. Son üç yıldır ilk kez kutluyorum doğum günümü. Pandemiden dolayı bütün yasaklar denk geldi" dedi.
 

"HER GEÇEN GÜN GELİŞİYORUZ"

Güzel oyuncu, “Son jenerasyon oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Sektör nereye doğru ilerliyor?” sorusuna, "Ben çok beğeniyorum gidişatımızı. Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Yeni nesil oyuncular da çok yetenekliler. Bakış açılarını da çok beğeniyorum” cevabını verdi.

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