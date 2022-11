Berrak Tüzünataç: Hayatımda her zaman yenilikler oluyor!

Berrak Tüzünataç, 38’inci yaş gününde dostlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Hayatımda her zaman yenilikler oluyor ve olmaya da devam edecek. Her yaşım için bu geçerli. Bütün yakın arkadaşlarım ile beraberim şu an. Son üç yıldır ilk kez kutluyorum doğum günümü. Pandemiden dolayı bütün yasaklar denk geldi" dedi.



"HER GEÇEN GÜN GELİŞİYORUZ"

Güzel oyuncu, “Son jenerasyon oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Sektör nereye doğru ilerliyor?” sorusuna, "Ben çok beğeniyorum gidişatımızı. Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Yeni nesil oyuncular da çok yetenekliler. Bakış açılarını da çok beğeniyorum” cevabını verdi.