Berkun & Berfin Mis’ten Yeni Düet: “Bıraktın Ve Gittin Beni”

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Berkun ile içerik üreticisi Berfin Mis, uzun zamandır merakla beklenen düetleri “Bıraktın Ve Gittin Beni”yi 21 Kasım’da müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Berkun ve Berfin Mis’e ait olan şarkının düzenlemesi, Türk rap müziğinin başarılı aranjörlerinden Etki imzası taşıyor.

Şarkının klibi ise yönetmen Ahu Şentürk tarafından çekildi. Çekimleri yalnızca 12 saatte tamamlanan klip, güçlü görsel atmosferi ve özel tasarlanan kostümleriyle dikkat çekiyor. Styling koltuğunda, ünlü oyuncu Elçin Sangu’nun da stil danışmanı olan Simbe Özbek yer aldı.

Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gören Berkun, proje hakkında şu sözleri dile getirdi:

“Berfin Mis ile çalışmak gerçekten çok eğlenceliydi. Klip çekimi de çok güzel geçti ve ortaya iyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Devamı gelecek; yeni şarkı için stüdyoya girmeye hazırım.”