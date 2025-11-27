Berkay’lı “Gül Beyaz Gül”e Büyük İlgi!

"Ve Ümit Sayın" Albümünün İkinci Teklisi "Gül Beyaz Gül" Yayında!

Berkay’lı “Gül Beyaz Gül”e Büyük İlgi!
Yayın Tarihi : 27-11-2025 11:16

Türkçe pop müziğine onlarca hit şarkı kazandıran efsane müzisyen Ümit Sayın, kariyerinin 33. yılında en sevilen şarkılarını bir araya getirdiği "Ve Ümit Sayın" albümünde unutulmaz düetlere imza atıyor. Albümün ikinci teklisi “Gül Beyaz Gül”, Berkay ve Ümit Sayın’ın güçlü yorumlarıyla, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.
 
Albümün ilk teklisi “Dön Bebeğim”, Ümit Sayın ve Gökhan Türkmen düetiyle dinleyicilerden tam not almış ve albüm haberi heyecan yaratmıştı. Şimdi ise ikinci tekli “Gül Beyaz Gül", Ümit Sayın ve Berkay yorumuyla arşivlerdeki yerini aldı.  Geçmişin nostaljik dokusunu günümüz soundu ile harmanlayan yeni versiyonuyla dikkat çeken şarkının düzenlemesi, başarılı müzisyen Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Yeni yorumuyla şarkıya modern bir soluk kazandıran Ümit Sayın ve Berkay, karakteristik vokalleriyle dinleyiciyi adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. 
 
İki sanatçı şarkının video klibi için Mustafa Özen yönetmenliğinde kamera karşısına geçerken, “Gül Beyaz Gül”, bir klasik olmanın ötesinde, Ümit Sayın ve Berkay’ın yorumuyla yeni nesille de buluşuyor. 
 
“Ve Ümit Sayın” albümünden şarkılar, yeni yılda da sürpriz yorumcularla müzikseverlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

