Berkay'dan Tarkan Esprisi

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Berkay, “Evdeyiz Dede” Türkiye turnesinin ilk ayağında Maslak UNIQ İstanbul’da iki gece üst üste kapalı gişe sahne aldı. Günler öncesinden tükenen konserlerde binlerce müzikseverle buluşan sanatçı, enerjisi ve samimi sözleriyle unutulmaz anlara imza attı.

Maslak UNIQ İstanbul’da iki gece üst üste kapalı gişe sahne alan Berkay, hayranlarına teşekkür ederken espriyi patlattı: “Trafiğe, hayat pahalılığına rağmen geldiniz… Tarkan’ı değil beni seçtiniz!” Ünlü sanatçının samimi sözleri salonda alkış tufanı yarattı.