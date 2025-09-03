Berkay ve Özlem Ada Şahin üçüncü çocuğu istiyor!

Ünlü şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile ailelerini büyütmek istediklerini açıkladı. İki kız çocuğu sahibi çift, üçüncü bebek için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

“Kısmet olursa üçüncü çocuk istiyoruz”

Berkay, konser için çıktığı bir otelin sahnesinde samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Üçüncü çocuğu eşim Özlem de ben de istiyoruz ama bu işler istemekle olmuyor, kısmet” diyerek aile hayatına dair düşüncelerini paylaştı. Çiftin bu açıklaması, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Özel gün kutlamalarını sevmiyor

Aynı gece sahnede konuşan Berkay, özel günlerle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü isim, doğum günü ve yıl dönümü gibi özel günleri kutlamayı sevmediğini söyledi. “Benim için asıl önemli olan, ailemle geçirdiğim her gün” diyerek önceliğinin ailesi olduğunu vurguladı.