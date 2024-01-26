Berkay Altunyay'dan yeni şarkı

Duygusal melodileri romantik sözlerle betimlemeyi başarılı bir şekilde harmanlayan sanatçı, yeni EP’sinin ilk parçası olan “Gururum Kalmayacak”ı 26 Ocak itibarıyla yayınladı. Yetenekli söz ve besteci kimliği bulunan sanatçı, bestelediği romantik ve duygusal şarkılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sanatçı, “Gururum Kalmayacak” adını verdiği parçasında daha önce duyulmamış bir Berkay Altunyay ile sevenlerini tanıştıracak. Yeni hit alarmı veren ve sanatçının sesinin daha güçlü duyulduğu parçada söz ve müzik Berkay Altunyay’a aitken, aranjör koltuğuna ise müzik sektörünün önemli isimlerinden Sabi Saltiel ve Samed Nalbant oturuyor. Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen ve ilişkilerin toksik yüzünü anlatan klipte sanatçının kendisi de yer alıyor. “Gururum Kalmayacak” klibiyle birlikte 26 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.