Berk Oktay'dan Kızı Mira Milena ile Duygulandıran Paylaşım: “Tek Gerçek”

Mutlu aile yaşantısıyla örnek gösterilen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyada paylaştıkları içten karelerle takipçilerini duygulandırmaya devam ediyor. Son olarak Berk Oktay, kızı Mira Milena ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.

“Tek gerçek” notuyla kalpleri eritti

42 yaşındaki yakışıklı oyuncu, paylaşımına sadece iki kelime yazdı: "Tek gerçek". Bu anlamlı notun yanına bir de nazar boncuğu emojisi ekledi. Oktay’ın sade ama duygusal ifadesi, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncunun babalığını ve ailesine olan bağlılığını bir kez daha takdir etti.

Mira Milena ile havuz keyfi

Paylaşımda yer alan karede, Berk Oktay’ın minik kızı Mira Milena ile havuzda geçirdiği keyifli bir an dikkat çekti. Baba-kızın su içindeki gülümseyen halleri, takipçilerin içini ısıttı. Doğal ve samimi poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.