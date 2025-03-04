Berk Oktay’dan baba olmanın mutluluğu: “Evde bir bebek projemiz var”

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, önceki akşam objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, bebek bakımındaki görev dağılımlarından bahsetti.

Yeni projeleriyle ilgili sorulara esprili bir yanıt veren Berk Oktay, “Evde bir bebek projemiz var, onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm… Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim” diyerek mesleğine ara vermesine rağmen, kariyerine dair planları olduğunu belirtti.

Baba olmanın tadını çıkaran oyuncu, "Görev dağılımını güzel yaptık. Ben oyun arkadaşıyım kızımın ama her şeyi yapıyorum açıkçası" diyerek, babalık sorumluluklarını keyifle üstlendiğini dile getirdi. Çiftin mutlu halleri, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.