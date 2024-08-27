Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler kaçamağı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler'de tatil yapıyor. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada ilgi görüyor.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler kaçamağı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 10:22

Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 4 ay önce dünyaya gelen kızları Mira Milena ile birlikte Maldivler'e tatile gitti. 2022 yılında evlenen ve mayıs ayında anne-baba olma mutluluğunu yaşayan çift, yoğun geçen sürecin ardından bu tatille rahat bir nefes aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum kilolarından kurtulduğu dikkatlerden kaçmazken, Berk Oktay’ın eşiyle iskelede verdiği romantik poz da sosyal medyada beğeni topladı. Çift, Maldivler’in muhteşem doğasında kızlarıyla huzurlu anlar geçirdi.

 

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