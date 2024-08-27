Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Maldivler kaçamağı

Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 4 ay önce dünyaya gelen kızları Mira Milena ile birlikte Maldivler'e tatile gitti. 2022 yılında evlenen ve mayıs ayında anne-baba olma mutluluğunu yaşayan çift, yoğun geçen sürecin ardından bu tatille rahat bir nefes aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum kilolarından kurtulduğu dikkatlerden kaçmazken, Berk Oktay’ın eşiyle iskelede verdiği romantik poz da sosyal medyada beğeni topladı. Çift, Maldivler’in muhteşem doğasında kızlarıyla huzurlu anlar geçirdi.