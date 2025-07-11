Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi

Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz tatiline Çeşme’de başladı. Ünlü çift, 1 yaşındaki kızları Mira Milena ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bir plajda objektiflere takılan Oktay ailesi, neşeli halleriyle ilgi odağı oldu.

Yoğun geçen sezonun ardından kısa bir mola veren çift, ailece denize girerek serinledi. Özellikle minik Mira Milena'nın suyla tanıştığı anlar, görenleri gülümsetti. Kameralara yansıyan karelerde, ailenin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Mira Milena Denize Alışıyor

İlk kez denizle tanışan Mira Milena, anne ve babasının güven dolu kucağında yüzmenin tadını çıkardı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarıyla birlikte geçirdikleri bu özel anları doyasıya yaşadı. Aileye yakın kaynaklar, çiftin yaz boyunca farklı sahil beldelerinde vakit geçirmeyi planladığını belirtiyor.

Sıcak yaz günlerinde ailece dinlenmeyi tercih eden çift, basın mensuplarının sorularını ise tebessümle karşıladı. Tatil boyunca kalabalıktan uzak, huzurlu bir ortamda olmayı seçen Oktay ailesi, Çeşme’nin sakin koylarını tercih ediyor.

Sevgi Dolu Aile Tablosu

Hem özel hayatlarıyla hem de ekran başarılarıyla dikkat çeken Oktay çifti, bu kez aile saadetleriyle gündeme geldi. Minik kızları Mira Milena’yla geçirdikleri keyifli dakikalar, görenlere sıcacık bir aile tablosu sundu. Sosyal medyada da kısa sürede yayılan fotoğraflar, takipçiler tarafından beğeniyle karşılandı.