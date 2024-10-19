Berk Oktay sert çıktı: "Ağzınla yüzünü yer değiştireceğim"

Berk Oktay’dan sert tepki: Furkan Bölükbaşı’nın paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Berk Oktay sert çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 11:30

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık tartışmaların odağında olan Furkan Bölükbaşı, bu kez ünlü oyuncu Berk Oktay’ı kızdırdı. Bölükbaşı’nın Hamas lideri Yahya Sinwar ile Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılaştırdığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu.

Sinwar’ın ölüm haberi sonrası yapılan bu tartışmalı paylaşım, Oktay’ın gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncu Berk Oktay, Bölükbaşı’nın paylaşımına sert bir yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Atatürk’e hakaret etmenin cezası hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif, olimpiyat çocuğu Furkan beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem

Oktay’ın bu sert çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırdı. Paylaşım, kısa sürede yüzlerce etkileşim alırken, iki isim arasındaki bu gerginliğin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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