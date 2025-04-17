Berk Oktay: “Oyunculuk da dünya gibi; yürüdükçe keşfediyorum”

Başarılı oyuncu Berk Oktay, All Men dergisine verdiği röportajda hem mesleğine hem de hayata bakışını anlattı. Oyunculukla dünyanın ortak bir yönü olduğunu vurgulayan Oktay, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

“Yürüdükçe gördüğün, keşfettikçe yenilendiğin bir yolculuk”

Oyunculuk kariyerinde başarılı projelere imza atan Berk Oktay, mesleğini hayatın akışıyla özdeşleştirerek şu sözlerle anlattı:

“İkisi de yürüdükçe gördüğün, gördükçe keşfettiğin, keşfettikçe yenilendiğin bir yolculuk. Akışına bırakıyorum, zaman önüme ne çıkarırsa ona göre hareket ediyorum ve yaşadığım anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Zaman beni kendiliğinden yeniliyor.”

Zamanın Gücüne İnanıyor

Oktay, röportajda anı yaşamanın ve hayatın akışına teslim olmanın önemine de değindi. Kariyer yolculuğuna dair net planlar yapmak yerine, zamanın getirdiklerine uyum sağlamayı tercih ettiğini belirtti. Bu açıklamalarıyla, hem genç oyunculara hem de hayata yön vermek isteyen takipçilerine ilham verdi.