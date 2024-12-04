Berk Oktay “Harman Yeri” ile setlere döndü: Pehlivan rolü için 20 kilo aldı!

TRT Tabii’nin yeni iddialı projesi “Harman Yeri” dizisiyle Berk Oktay ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, dizide Hamza Bozbey isimli bir yağlı güreş pehlivanını canlandıracak. Bu zorlu rol için sıkı bir hazırlık sürecinden geçen Oktay, fiziksel görünümünü karaktere uyarlamak için 20 kilo aldı. Ayrıca Başpehlivan Ali Gürbüz’den birebir güreş dersleri alarak güreş tekniklerini öğrendi.

Geçtiğimiz ay Antalya’da çekimlerine başlanan “Harman Yeri”, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Necip Güleçer, Harun Korkmaz, Emine Koçak ve Hakan Güneri’nin kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Harun Korkmaz üstleniyor. Netsanat – Cemalletin Kömürcü’nün yapımcılığını üstlendiği ve Diopter Film’in ortak yapımcılığını yaptığı dizi, 10 bölümden oluşacak.

Berk Oktay’a dizide Burç Kümbetlioğlu, Gülsim Ali, Levent Ülgen, Serhat Tutumluer, İpek Tuzcuoğlu, Ersin Olgaç ve Melis Kızılaslan gibi usta isimler eşlik ediyor. Dizinin konusuna dair henüz fazla detay paylaşılmasa da, yağlı güreşin ön planda olduğu ve geleneksel Türk kültürüne ışık tutan bir hikaye anlatılacağı biliniyor.

Berk Oktay, rolüne yönelik heyecanını şu sözlerle ifade etti:

"Hamza Bozbey karakteri benim için tamamen yeni bir deneyim. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak derinlemesine hazırlanmayı gerektiren bir rol. Güreş dersleri almak ve geleneksel sporumuza dair daha fazla bilgi edinmek beni çok mutlu etti."

Yakında TRT Tabii’de yayınlanacak olan “Harman Yeri”, zengin bir hikaye ve güçlü performanslarla seyircileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.