Berk Oktay: Doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız

Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Eylül 2022'de evlenerek ilişkilerini resmileştirmişlerdi. Çift, birkaç ay önce hamile olduklarını duyurmuştu. Berk Oktay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte ebeveynlik kursuna katılacaklarını belirtti.

Berk Oktay: Doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2024 13:51

Oyuncu Berk Oktay, geçen gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, "Uzun bir süre görüşemediğim bir arkadaşımı ziyaret etmek için buradayım" dedi.

Baba olma heyecanını dile getiren Oktay, "Haziran ayında, inşallah, bebeğimize kavuşacağız. İsim konusunda hala kararsızız, düşünüp netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Anneme destek olabilmek ve kendi rolümü en iyi şekilde yerine getirebilmek için araştırmalar yapıyorum ve kendimi bu konuda hazırlıyorum. Yıldız ile birlikte doğum öncesinde ebeveynlik kursuna katılacağız" şeklinde konuştu.

Gelecek projelerini değerlendiren ünlü oyuncu, baba olduktan sonra da çalışmaya devam edeceğini vurguladı. "Çalışmak benim için çok önemli. Sektörden ara vermek gibi bir niyetim yok. Hala ekranlarda olmaya devam edeceğim. Baba olmakla iş yapmak farklı şeyler" dedi.

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