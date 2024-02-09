Berk Oktay: Doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız

Oyuncu Berk Oktay, geçen gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, "Uzun bir süre görüşemediğim bir arkadaşımı ziyaret etmek için buradayım" dedi.

Baba olma heyecanını dile getiren Oktay, "Haziran ayında, inşallah, bebeğimize kavuşacağız. İsim konusunda hala kararsızız, düşünüp netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Anneme destek olabilmek ve kendi rolümü en iyi şekilde yerine getirebilmek için araştırmalar yapıyorum ve kendimi bu konuda hazırlıyorum. Yıldız ile birlikte doğum öncesinde ebeveynlik kursuna katılacağız" şeklinde konuştu.

Gelecek projelerini değerlendiren ünlü oyuncu, baba olduktan sonra da çalışmaya devam edeceğini vurguladı. "Çalışmak benim için çok önemli. Sektörden ara vermek gibi bir niyetim yok. Hala ekranlarda olmaya devam edeceğim. Baba olmakla iş yapmak farklı şeyler" dedi.