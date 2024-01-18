Berk Oktay açıkladı: 'Sempatik gebelik' sendromuna yakalandı!

Berk Oktay, hamilelik sürecine dair konuşurken, eşinin aksine kendi kilo aldığını belirterek ilgi çekici açıklamalarda bulundu ve bu durum dikkat çekti.

Berk Oktay açıkladı: 'Sempatik gebelik' sendromuna yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 10:02

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 Eylül'ünde dünyaevine girdi, ve birbirleriyle iki yıllık bir ilişkileri vardı. Çift, bir süre önce hamile olduklarını açıklamıştı ve bu sefer, Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hamilelik sürecine dair konuşan Berk Oktay, gülerek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında hamilelik süreci bizim için birlikte ilerliyor. Yıldız kilo almıyor, ben almışım. Toplamda 7 kilo aldım. Tıpta 'Sempatik Gebelik' olarak adlandırılan bir durum varmış, çok fazla empati kuran erkeklerde oluyormuş."

Yıldız Çağrı Atiksoy ise şunları söyledi: "Aşerme gibi bir durum yok, gerek de kalmıyor zaten. Ama Berk, bazen hissedip uyanıyor. Bebeğimizin bir kız olacak. İsim konusunda birkaç seçeneğimiz var, ama henüz kesinleşmiş bir şey yok."

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