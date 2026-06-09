Beril Pozam'dan Ezber Bozan Kur'an-ı Kerim Çıkışı: "Bence Yazılmış En İyi Kitap!"

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen güzel oyuncu Beril Pozam bu kez yeteneği ya da evliliğiyle değil iç dünyasına yaptığı derin ve samimi yolculukla magazin gündemine damga vurdu. Katıldığı bir programda hayatının dönüm noktasını anlatan ünlü oyuncu manevi dünyasındaki büyük değişimi ve bu değişime vesile olan rol arkadaşını ilk kez açıkladı. Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Beril Pozam bu kez oyunculuğuyla değil yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Kariyerindeki yükselişini sürdüren ve mutlu evliliğiyle de sık sık magazin sayfalarında yer alan güzel oyuncu katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti. Pozam'ın rol arkadaşı Emre Altuğ sayesinde tanıştığını anlattığı İnşirah Suresi hakkında söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Suna Karakteriyle Zirveye Çıktı Kıskanmak ile Devam Ediyor

Başarılı kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Pozam televizyon ekranlarında yakaladığı büyük başarıyı şu sıralar dijital dünyaya taşıyor. Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olan Beril Pozam başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Beril Pozam'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide hayat verdiği Suna karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu Seyran'ın ablası olarak hikayenin öne çıkan karakterlerinden biri haline geldi. Özellikle Abidin ile yaşadığı inişli çıkışli aşk hikayesi uzun süre dizinin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Pozam bu rolle yalnızca seyirciden değil eleştirmenlerden de tam not almayı başardı. Yalı Çapkını'nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu Nahid Sırrı Örik'in unutulmaz eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Rol Arkadaşıyla Set Aşkı Evlilikle Taçlanmıştı

Güzel oyuncunun iş hayatındaki başarısı özel hayatındaki mutlulukla da perçinlenmiş durumda. Rol aldığı dizinin setinde hayatının aşkını bulan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Özel hayatında da mutluluğu bulan Beril Pozam, Yalı Çapkını setinde tanıştığı rol arkadaşı Ersin Arıcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Dizide Abidin karakterine hayat veren Arıcı ile arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşürken çift 19 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen sade ama bir o kadar da neşeli bir törenle dünyaevine girdi. Yalı Çapkını ekibinin de yalnız bırakmadığı düğün, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Ben Neden İnsanların Algısından Dinliyorum?

Oyuncu Beril Bozam:



“İnşirah Suresi’yle hayatım değişti.”



Kuran-ı kerim kalbe şifadır..♥️ pic.twitter.com/UbOntCzOM7 — Başak Yıldırım (@withbasak) June 9, 2026

Ancak Pozam'ı bugünlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi yapan şey katıldığı son programda paylaştığı manevi aydınlanma hikayesi oldu. Beril Pozam son günlerde ise oyunculuğundan ya da evliliğinden çok yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Katıldığı programda manevi dünyasında yaşadığı değişimi anlatan oyuncu İnşirah Suresi ile tanışma hikayesini paylaştı. Pozam yoğun çalışma temposu ve ruhsal olarak zorlandığı bir dönemde rol arkadaşı Emre Altuğ'un her sabah İnşirah Suresi okuduğunu duyduğunu anlattı. Merak edip surenin anlamını araştırdığını söyleyen oyuncu ilk okuduğu anda çok etkilendiğini ve adeta gönlünden vurulduğunu ifade etti.

Güzel oyuncu, Kur'an-ı Kerim ile kurduğu doğrudan bağı ve yaşadığı içsel ferahlamayı şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyorduk. Emre Altuğ, 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben de daha önce İnşirah Suresi'ni duymamıştım. 'Dur, bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım. Sonra sohbetler dinlemeye insanları dinlemeye başladım. Bildiğim güvendiğim insanları takip ettim. Bir süre sonra da kendi kendime 'Ben neden insanların algısından dinliyorum? En azından kendim okuyup kendi algımla anlamaya çalışayım' dedim. Çünkü sonuçta Allah onu hepimize yazdı. Kur'an-ı Kerim birtakım insanlara yazıldı da onlar bize anlatsın diye yazılmadı. Ben de okumaya başladım. Okudukça her şey daha da derinleşti daha da etkilendim. Bence yazılmış en iyi kitap."

Pozam'ın kutsal kitap hakkındaki bu derin, samimi ve ezber bozan yorumları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı ve takdir topladı.