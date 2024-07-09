Bergüzar Korel'li Annem Ankara dizisine sürpriz isim

Bergüzar Korel, "Düğüm" adlı dijital projenin ardından Kanal D'nin "Annem Ankara" dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yine güçlü bir kadın karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Korel, önceki dizisinde oğlu cinayetle suçlanan ünlü bir sunucuyu canlandırmıştı. Şimdi ise BKM yapımı "Annem Ankara" dizisinde başrolde yer alacak.

Dizinin senaryosu, Başak Angigün'ün annesi Zuhal Angigün'ün dramatik hayat hikâyesine dayanıyor. Hikâye, 80'li yıllara ait sahnelerle başlayacak ve üç erkek çocuk annesi bir kadının yaşam mücadelesi, ortanca oğlu Başar'ın gözünden anlatılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zuhal'in büyük oğlu Burak'ı, son olarak "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde rol alan yetenekli genç oyuncu Durukan Çelikkaya canlandıracak. Faruk Teber'in yönetmenliğini üstlendiği dizide Zuhal'in eşi Hasan karakterini kimin oynayacağı ise henüz belli değil.