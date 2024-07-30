Bergüzar Korel'li “Annem Ankara” dizisine sürpriz bir isim daha katıldı

Bergüzar Korel’in başrolünü üstlendiği “Annem Ankara” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. BKM'nin Kanal D için çekeceği ve “İnci Taneleri”nin ardından dikkat çeken ikinci dizi olan “Annem Ankara”, izleyicilere gerçek bir hikâyeyi sunacak.

Faruk Teber’in yöneteceği ve senarist Başak Angigün’ün gerçek hikâyesini ekrana taşıyacağı dizide, Bergüzar Korel üç çocuk annesi Zuhal karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Beyza Şekerci de katıldı. Şekerci, Zuhal’in oğlu Başar’ın öğretmeni olan idealist ve merhametli Hülya karakterini canlandıracak.

Dizide Bergüzar Korel’in partneri henüz belli olmadı. Hasan rolü için Onur Tuna, Ozan Akbaba ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle görüşmeler yapıldı, ancak bu rolü kimin üstleneceği henüz netleşmedi. "Annem Ankara" dizisi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanmayı hedefliyor.