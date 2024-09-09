Bergüzar Korel'in yeni dizisi Annem Ankara'ya öyle bir isim katıldı ki...

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Annem Ankara", gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Başak Angigün’ün annesi Zuhal Angigün’ün gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan bu etkileyici drama, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda.

BKM imzalı bu yapımın yönetmen koltuğunda başarılı isim Faruk Teber otururken, başrollerde usta oyuncular Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. İkilinin ekranlarda yaratacağı güçlü performans büyük merak uyandırırken, dizinin çekimleri hızla devam ediyor. İlk iki bölümün iç içe çekildiği öğrenilen projede, dram dolu sahneler izleyiciyi bekliyor.

Dizinin iddialı oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Sinem Uslu da katıldı. Uslu, dizide "Nazan" karakterine hayat verecek ve Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Hasan’ın yasak ilişki yaşadığı kadını canlandıracak. Bu sürprizli karakterin hikâyede nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Sinem Uslu sadece "Annem Ankara" ile değil, aynı zamanda yakında sete çıkacak yeni projesiyle de gündemde. Başarılı oyuncu, Mert Dikmen ile birlikte yazdığı ve köpeklerin başrolde olduğu "Hayat Sevince Güzel" filmiyle hayvanseverleri de etkilemeye hazırlanıyor.

Gerçek bir hikâyeyi ekrana taşıyan "Annem Ankara" dizisi, kalabalık kadrosu ve dramatik öyküsüyle Kanal D ekranlarında büyük yankı uyandıracağa benziyor.