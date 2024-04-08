Bergüzar Korel'in iç çamaşırı itirafı: 'Görmüyoruz ama ben biliyorum orada olduğunu'

Londra ile İstanbul arasında sık sık mekik dokuyan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, İbrahim Selim'in sunumuyla yayınlanan Bu Gece programına konuk oldu. Programda hayatıyla ilgili samimi detaylar paylaşan Korel, takıntılarıyla ilgili anekdotlarıyla izleyicileri güldürdü.

Bergüzar Korel'in iç çamaşırı itirafı: 'Görmüyoruz ama ben biliyorum orada olduğunu'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 17:33

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı "Bu Gece" programına konuk oldu ve hayatına dair samimi detayları paylaştı. Programda takıntılarından ve ilginç hikayelerinden bahseden Korel, izleyicileri güldürdü ve şaşırttı.

Korel, programda çocukluk dönemine dair ilginç bir anısını paylaşarak, voleybol oynarken sakatlanmasıyla voleybol kariyerinin sona erdiğini anlattı. "Uzun boyluların sırt ağrısı gibi sıkıntıları oluyor" diyen Korel, voleybol kariyerinin sona ermesiyle ilgili hep "Ne olurdu?" diye düşündüğünü dile getirdi.

Ünlü oyuncu, takıntıları hakkında da konuşarak, kimseye dokunmayı sevmediğini, öpmeyi tercih etmediğini ve buna karşılık kendisine dokunulmasından hoşlanmadığını açıkladı. Uçağa binmeden önce özel bir ritüeli olduğunu ve havalimanındaki kameralara bakarak son geçişini kontrol ettiğini belirtti.

"Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam." diyen ünlü oyuncu, "Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe.

Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu." ifadelerini kullandı. 

Benzer Haberler
Tolga Güleç'ten yıllar sonra gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' itirafı Tolga Güleç'ten yıllar sonra gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' itirafı
Yargı'dan nefes kesecek yeni tanıtım geldi Yargı'dan nefes kesecek yeni tanıtım geldi
SGK Destekli Ödemeler! Verilecek Ödeme Tutarı 20.000 TL, Emekliler Alacak! SGK Destekli Ödemeler! Verilecek Ödeme Tutarı 20.000 TL, Emekliler Alacak!
Güldür Güldür'den dikkat çeken yeni tanıtım Güldür Güldür'den dikkat çeken yeni tanıtım
Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'lı 'Mavi Mağara'dan ilk kareler ortaya çıktı! Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'lı 'Mavi Mağara'dan ilk kareler ortaya çıktı!
14 Milyon 900 Bin Emeklinin Bayramdan Sonra Beklediği Karar Onaylandı! 100.000 TL Ödenecek! 14 Milyon 900 Bin Emeklinin Bayramdan Sonra Beklediği Karar Onaylandı! 100.000 TL Ödenecek!
ÇOK OKUNANLAR
Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
  • 05-04-2024 17:25

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
  • 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'