Bergüzar Korel'in iç çamaşırı itirafı: 'Görmüyoruz ama ben biliyorum orada olduğunu'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı "Bu Gece" programına konuk oldu ve hayatına dair samimi detayları paylaştı. Programda takıntılarından ve ilginç hikayelerinden bahseden Korel, izleyicileri güldürdü ve şaşırttı.

Korel, programda çocukluk dönemine dair ilginç bir anısını paylaşarak, voleybol oynarken sakatlanmasıyla voleybol kariyerinin sona erdiğini anlattı. "Uzun boyluların sırt ağrısı gibi sıkıntıları oluyor" diyen Korel, voleybol kariyerinin sona ermesiyle ilgili hep "Ne olurdu?" diye düşündüğünü dile getirdi.

Ünlü oyuncu, takıntıları hakkında da konuşarak, kimseye dokunmayı sevmediğini, öpmeyi tercih etmediğini ve buna karşılık kendisine dokunulmasından hoşlanmadığını açıkladı. Uçağa binmeden önce özel bir ritüeli olduğunu ve havalimanındaki kameralara bakarak son geçişini kontrol ettiğini belirtti.



"Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam." diyen ünlü oyuncu, "Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe.



Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu." ifadelerini kullandı.