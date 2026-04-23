Bergüzar Korel’den Yıllar Sonra Gelen Zorbalık İtirafı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eğitim hayatına ve özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yıllarını anlatan Korel, o dönem üst sınıflardan gördüğü muameleyi paylaştı. Oyuncu, özellikle fiziksel özellikleri nedeniyle yaşadığı anıları samimi bir dille dile getirdi.

Konservatuvar Yıllarında Boy Zorbalığı

Başarılı oyuncu, üniversite yıllarında üst sınıf öğrencileriyle yaşadığı diyalogları ilk kez anlattı. Korel’in bahsettiği isimler arasında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Korel, dördüncü sınıf öğrencilerinin kendi boyuyla sık sık şakalaştığını belirtti. Sarp Akkaya’nın kendisini gördüğünde "Yer mi sallanıyor?" şeklinde takıldığını ifade eden oyuncu, bu anları bugün gülümseyerek hatırlıyor. O dönem bu şakalara kahkahalarla karşılık verdiğini söyleyen Korel, arkadaşlarının ise kendisine esprili uyarılar yaptığını dile getirdi.

Duygusal Yeme Bozukluğu ile Mücadele

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel, zayıflama sürecine dair de önemli gerçekleri açıkladı. Dört ayda 20 kilo veren oyuncu, hakkında çıkan ameliyat dedikodularına yanıt verdi. Başlangıçta bu iddiaları esprili bir dille geçiştirdiğini ancak durumun bir sağlık meselesi olduğunu belirtti. Korel, uzun süre ciddi bir yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini itiraf etti. Yaşadığı durumu "duygusal yeme bozukluğu" olarak tanımlayan oyuncu, aşırı yemek yeme alışkanlığının temelinde yatan nedenleri sonradan fark ettiğini söyledi.

Anne Olma Süreci ve Fiziksel Değişim

Halit Ergenç ile evli olan ve üç çocuk annesi olan oyuncu, hamilelik dönemlerindeki değişimlerini de aktardı. Ardı ardına çocuk sahibi olduğu yıllarda 30 kiloya yakın aldığını ifade etti. Bu kiloları verip tekrar alma döngüsüne girdiğini belirten Korel, son dönemdeki fit halinin sırrını da paylaştı. Kilosunun bu kadar çok konuşulmasını yoğun spor yapmasına bağlayan ünlü isim, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı. 30'lu yaşlarında bu kadar bilinçli olmadığını itiraf eden oyuncu, artık bedenine daha iyi baktığını ekledi.