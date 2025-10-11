Bergüzar Korel’den Samimi Spor İtirafı: “Salonlara Çok Para Bıraktım”

Bergüzar Korel, son paylaşımıyla hem doğallığı hem de içten açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda neden son dönemde spora ağırlık verdiğini anlatarak, hem güldürdü hem de takipçilerine ilham verdi.

“Çünkü Çok Yedim ve Hareketsiz Kaldım”

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, Instagram hikâyesinde hem gündelik halini hem de sporla olan inişli çıkışlı ilişkisini anlattı. “Çocukları spora götürecektim, sevgili babamız sürpriz yaptı bana, o götürüyor. Ben de pijamalarımı giydim, dizimi izleyeceğim” sözleriyle paylaşıma başlayan Korel, daha sonra samimi bir şekilde “Niye bu kadar çok spor yapıyorsun?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Çünkü çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de böyleydim, hep son noktada harekete geçerdim. Ben bu anlamda örnek alınacak biri değilim” diyerek kendi motivasyonunu esprili bir dille anlattı.

“Spor Salonlarına Çok Para Bıraktım”

Sporla olan geçmişini anlatırken kendisiyle dalga geçen Bergüzar Korel, “Bence eski sporcu olduğum için salonda çalışmak bana çok zor geliyor. 6 aylık üye oldum, sadece iki defa gitmiştim. Bana ‘6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz’ dediler. Salonlara çok para bıraktım” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

“Bu Sefer Kararlıyım!”

Artık sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini belirten güzel oyuncu, “Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, durmam gerektiğini anladım” diyerek hem kararlılığını vurguladı hem de takipçilerine ilham verdi.

Doğallığı ve içtenliğiyle tanınan Bergüzar Korel, bir kez daha sosyal medyada samimi halleriyle beğeni topladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.