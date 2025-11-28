Bergüzar Korel’den Açık Sözlü İtiraf: “Oynadığım Karakteri Asla Evime Sokmam”

Oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, Londra’daki sakin hayatına devam ediyor. Sadece iş projeleri için Türkiye’ye gelen ve sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşan Korel, katıldığı bir film galasında iş ve özel hayat dengesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“Eşime ve Çocuklarıma Odaklanırım”

Ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterleri özel hayatına taşımadığı konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bergüzar Korel, evliliğine ve çocuklarına odaklanmak için işini sette bıraktığını şu sözlerle ifade etti:

“Oynadığım karakteri işte bırakır, Bergüzar olarak evime gider pijamalarımı giyerim. Evime işimi, oynadığım karakteri sokmam, çünkü ilgileneceğim gereken bir eşim ve çocuklarım var.”

Korel'in bu açıklaması, kariyeri ve anneliği arasındaki dengeyi başarıyla kurduğunu gösterdi. Halit Ergenç ile evli olan oyuncunun iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.