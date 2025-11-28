Bergüzar Korel’den Açık Sözlü İtiraf: “Oynadığım Karakteri Asla Evime Sokmam”

Londra’da yaşayan Bergüzar Korel, katıldığı galada iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi anlattı: "Oynadığım karakteri evime sokmam, ilgilenmem gereken eşim ve çocuklarım var.”

Bergüzar Korel’den Açık Sözlü İtiraf: “Oynadığım Karakteri Asla Evime Sokmam”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2025 10:01

Oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, Londra’daki sakin hayatına devam ediyor. Sadece iş projeleri için Türkiye’ye gelen ve sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşan Korel, katıldığı bir film galasında iş ve özel hayat dengesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

 

“Eşime ve Çocuklarıma Odaklanırım”

 

Ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterleri özel hayatına taşımadığı konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bergüzar Korel, evliliğine ve çocuklarına odaklanmak için işini sette bıraktığını şu sözlerle ifade etti:

“Oynadığım karakteri işte bırakır, Bergüzar olarak evime gider pijamalarımı giyerim. Evime işimi, oynadığım karakteri sokmam, çünkü ilgileneceğim gereken bir eşim ve çocuklarım var.”

Korel'in bu açıklaması, kariyeri ve anneliği arasındaki dengeyi başarıyla kurduğunu gösterdi. Halit Ergenç ile evli olan oyuncunun iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya Reklam Rekorunu Kırıyor: 32 Milyon TL'lik Anlaşma Serenay Sarıkaya Reklam Rekorunu Kırıyor: 32 Milyon TL'lik Anlaşma
Özge Yağız'dan Halit Özgür Sarı Aşk İddialarına Esprili Cevap: Elindeki Kupadaki Yazı Her Şeyi Anlattı Özge Yağız'dan Halit Özgür Sarı Aşk İddialarına Esprili Cevap: Elindeki Kupadaki Yazı Her Şeyi Anlattı
İsmail Demirci ve Hande Soral'dan Lizbon Kaçamağı: İş Görüşmeleri ve Romantik Tatil Bir Arada İsmail Demirci ve Hande Soral'dan Lizbon Kaçamağı: İş Görüşmeleri ve Romantik Tatil Bir Arada
Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu
Songül Karlı’dan Şaşırtan Görüntüler: Gecelikle Balkon Yıkadığı Video Sosyal Medyada Gündem Oldu Songül Karlı’dan Şaşırtan Görüntüler: Gecelikle Balkon Yıkadığı Video Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop” Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop”
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Dakak'tan Nişanlısının
  • 27-11-2025 11:45

Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi
  • 27-11-2025 09:51

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi
  • 27-11-2025 10:50

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi