Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’lü Annem Ankara’dan ilk kareler

BKM tarafından Kanal D için çekilen ve merakla beklenen "Annem Ankara" dizisinin okuma provasından ilk kareler paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber'in oturduğu dizinin, 90'lı yılların Ankara'sında geçen dokunaklı hikayesi izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Dizi, üç evladını tek başına büyüten Zuhal ve eşi Hasan'ın mücadelesini konu alıyor. Dizinin sloganı ise “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” olarak belirlenmiş. Başak Angigün'ün annesinin hayatından ilham alarak kaleme aldığı senaryo, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı “Annem Ankara”nın güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven gibi başarılı isimler de yer alıyor.

İlk kez okuma provası için bir araya gelen ekip, duygu dolu anlara sahne oldu. Dizinin konusu, her insanın yurdunun annesi olduğu düşüncesinden yola çıkarak, kaybolan renklerimizi ve yurdumuzu naif ama çarpıcı bir dille ele alıyor.

"Annem Ankara" dizisinin çekimlerine yakında başlanacak ve izleyiciler, bu güçlü hikayeyi ekranlarda izlemek için sabırsızlanıyor.