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Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti

Ekrana geri dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, hamilelik sonrası aldığı kiloları spor ve diyetle başarılı bir şekilde verdi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Korel, beyaz bikinisiyle sağlıklı ve fit bir görüntü sergiledi.

Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 12:21

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, yeni projesi olan "Düğüm" için imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını koyu renkten sarıya boyatmasıyla tanınmayacak kadar değişen Korel, aynı zamanda fazla kilolarından da başarıyla kurtuldu.

Yoğun bir tempoda çalışırken bile zaman zaman dinlenen Korel, beyaz bikinisiyle havuz kenarında çekilen fotoğraflarıyla dikkat çekti. Hamilelik sonrası eski formuna geri dönmek için düzenli yürüyüşler yaparak ve diyetine sadık kalarak fit bir görünüm elde etti.

Kısacası, Bergüzar Korel, yeni imajı ve sağlıklı görünümüyle büyük beğeni topladı.

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