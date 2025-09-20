Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evi Sosyal Medyada Olay Yarattı

Berfu ve Eser Yenenler’in yeni evinin dekorasyonu sosyal medyada olay oldu. “Taşınma bağımlısı Berfu” paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Yayın Tarihi : 20-09-2025 10:27

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, bu kez yeni evleriyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, Instagram’da “Taşınma bağımlısı Berfu” notuyla paylaştığı video ile takipçilerinden yoğun yorum aldı.

Çiftin Aile Yaşamı

Miss Turkey 2015’te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında ünlü oyuncu Eser Yenenler ile evlendi. Aynı yıl ilk çocukları Kuzey dünyaya geldi. 2021’de ikinci oğulları Mete doğdu ve çift, iki çocuklu mutlu aile tablosunu tamamladı. Evlilikleri boyunca sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken çift, hayranlarının da yakın takibinde yer aldı.

“Taşınma Bağımlısı Berfu” Paylaşımı

Berfu Yenenler, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda “Taşınma bağımlısı Berfu” ifadesini kullandı. Video, çiftin yeni evini ilk kez gözler önüne serdi. Takipçiler, dekorasyon detaylarını dikkatle inceledi. Ancak bu seçimler, sosyal medyada farklı tepkiler doğurdu.

Sosyal Medyanın Yorumu

Berfu Yenenler’in yeni evinde tercih ettiği dekorasyon sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar renkli ve enerjik tarzı beğenirken, büyük bir kitle eleştirilerde bulundu. “Anaokulu gibi olmuş”, “Kreş ne zaman açılıyor?”, “İyi ki mimar değilsin” gibi yorumlar paylaşımların altında öne çıktı. Yorum yağmuruna rağmen Berfu Yenenler, neşeli tavrıyla takipçilerine yanıt vermeyi sürdürdü.

Çift Her Zaman Gündemde

Eser ve Berfu Yenenler çifti, hem televizyon projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Eğlenceli içerikleri ve aile yaşamlarıyla takipçilerine samimi bir dünya sunan çift, bu defa yeni evleriyle magazin basınının manşetlerinde yer aldı.

