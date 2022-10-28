Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki gün Rıfat Baltaoğlu'nun 'Ata' sergisine katıldı. Etkinlik çıkışında el ele görüntülenen çift, magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Baltaoğlu "Sırf Atatürk’ün olduğu bir sergi... Cumhuriyet Altını'nın büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime Atatürk resmi asmak istiyordum ama normal klasik Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir eser yapmak istedim. Böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.

Bunun üzerine Kenan Doğulu, devamında, "Ben de, 'Bunu niye çoğaltmıyorsun, bizimle neden paylaşmıyorsun?' dedim. Rıfat Bey de yapmaya başladı. Şimdi buradayız" şeklinde konuştu.

"KONU YİNE BİZ"

Muhabirlerin, "Siz neler yapıyorsunuz?" sorusunu yönelttiği sırada ünlü şarkıcı, kahkaha atıp, "Konu yine biz..." ifadelerini kullandı.

Beren Saat ise, "Kenan'ın konser takvimi rahatladı, biz de New York'ta filmi tamamladık. Bir tarih söylemek istemiyorum ama az kaldı" açıklamasında bulundu.

"29 EKİM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bir hayli keyifli olduğu görülen ikiliden Kenan Doğulu, gazetecilerin, "Konserler devam ediyor. Yine yoğun tempodasınız. Önce Antalya konseriniz var. Ardından 29 Ekim'de Ankara..." sözlerinin üzerine, "29 Ekim benim için çok önemli. Çok özel hazırlanıyoruz. Yaklaşık üç gündür 24 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar, hem ışıkçılar, hem efekçiler, hem müzisyenler... 29 Ekim için Ankara’da muhteşem bir konser planlıyoruz. Zaten Cumhuriyet günlerimiz başladı. 29 Ekim'de Ankara muazzam olacak" şeklinde konuştu.

Bu sırada sokaktaki reklam panosundaki Atatürk fotoğrafını gören Beren Saat, "Bak, oradan bize bakıyor zaten..." diyerek, içindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini gazetecilerle paylaştı. (Kaynak: haberturk.com)