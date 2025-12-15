Bensu Soral'dan Takipçisine Sert Yanıt: "Bu Saydıklarının Hiçbirini Yapmak Zorunda Değilim!"

Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından evde yılbaşı ağacını süslerken çektiği videoyla 2025 yılı değerlendirmesini yaptığı duygusal bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım, bir sosyal medya kullanıcısının sert eleştirisine hedef oldu.

Kullanıcıdan "Samimi Değilsiniz" Suçlaması

Bensu Soral'ın, "2025 zordu, çok yordu... Kayıplarımız oldu, hastalıklar oldu... Ülkemizde ve dünya genelinde çok büyük acılar ve hayal kırıklıkları yaşandı" sözleriyle başlayan yeni yıl mesajına bir takipçisi, ünlüleri samimiyetsizlikle suçlayan uzun bir yorum bıraktı:

"O kadar şehit oldu paylaşmadınız, o kadar çocuk öldü paylaşmadınız, o kadar kadın öldürüldü paylaşmadınız... Paylaştığınız şey herkesin yıl sonunda paylaştığı popüler kültür saçmalığının bir parçası olan yılbaşı ağacı... Bahsettiğim ne kadar ünlü varsa hepiniz sahtesiniz. Samimi değilsiniz..."

Bensu Soral'dan Tokat Gibi Cevap

Oyuncu Bensu Soral, kendisine yöneltilen bu ağır eleştiriye oldukça uzun ve net bir yanıt verdi. Soral, ünlülerin sosyal medyada her şeyi paylaşma zorunluluğu olmadığına vurgu yaparak kendini savundu:

"Bu saydıklarının hiçbirini yapmak zorunda değilim, değiliz, önce bunu bil... Ama bilmeden, etmeden konuşuyorsun bari öğren; hepsi için paylaşım yaptım, gözyaşı döktüm ve hatta elimden gelen yardımı yaptım."

Soral, eleştiri yapan kullanıcıya sonrasında daha yapıcı bir mesaj verdi:

"Zaten şu yazdıklarını ciddiye bile almıyorum da belki farkındalığına bir etkim olur diye yazıyorum."

"Lütfen enerjini kendine ve sevdiklerine harca, çevrendekilere sevgi göstermeyi dene... Umarım bir gün bunu yaşamaya başlarsın."

Bensu Soral, daha sonra bu yorumlaşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak, "Dilerim sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu bir gün fark edersiniz" notunu düştü.