Bensu Soral’dan çocuk sorusuna kaçamak yanıt

Ünlü oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile birlikte Etiler’de objektiflere takıldı. Çiftin keyifli anları dikkat çekerken, Soral’ın gazetecilerin “çocuk” sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Tatil planlarını anlattı

Gazetecilerle sohbet eden Bensu Soral, yaz tatilinden ve yeni planlarından bahsetti. Güzel oyuncu, kısa bir süreliğine Antalya’ya gideceklerini belirterek, “Benim set öncesi bir tatilim daha olacak. O yüzden heyecanlıyız. Antalya’ya gideceğiz ama kısa bir tatil olacak. Çok da tatil yapamadık ama bu sene de…” ifadelerini kullandı.

“Çocuk sorusu”na kaçamak yanıt

Röportajın en dikkat çeken anı ise çocuk sorusuna verdiği cevap oldu. Gazetecilerin “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna Soral, gülümseyerek sadece “İnşallah” yanıtını verdi. Oyuncunun bu sözleri, sosyal medyada çiftin bebek planı yaptığı yorumlarına neden oldu.

Yeni araçlarıyla dikkat çektiler

Bensu Soral ve Hakan Baş, basın mensuplarıyla sohbetin ardından yaklaşık 20 milyon TL değerindeki yeni araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Çiftin hem özel hayatındaki mutlulukları hem de lüks tercihleri, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.