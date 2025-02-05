Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

2011’de izleyiciyi derinden etkileyen Aşk Tesadüfleri Sever filminin unutulmaz ikilisi, 14 yıl sonra Annem Ankara setinde yeniden buluştu!

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2025 09:42

2011 yılında izleyiciyi derinden etkileyen "Aşk Tesadüfleri Sever" filminde unutulmaz bir uyum yakalayan Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, 14 yıl sonra aynı projede buluştu!

İkili,  "Annem Ankara" setinde bir araya gelerek yeniden kamera karşısına geçti. Sosyal medyada paylaşılan özel kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayranları, bu ikonik ikilinin yeniden aynı projede yer almasını heyecanla karşıladı.

Diziseverleri şimdiden meraklandıran "Annem Ankara", hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

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