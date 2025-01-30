Belçim Bilgin, Annem Ankara dizisine katılıyor!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara dizisi, sekizinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, kadroya sürpriz bir isim katıldı.

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara dizisine Sevinç karakteriyle dahil oluyor. 9. bölüm itibarıyla ekrana gelecek olan Bilgin’in, dizinin hikayesinde nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.

Dizinin hayranları, yeni bölümlerde Sevinç karakterinin dengeleri nasıl değiştireceğini heyecanla bekliyor. Annem Ankara her hafta güçlü hikayesiyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor!