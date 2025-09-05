Beklenen Son Geldi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini dün resmi olarak noktaladı. Çift, tek celsede boşanarak yollarını ayırdı. Bu gelişme, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Aşk Hikâyesi 2011’de Başladı

Ünlü oyuncu, “Doktorlar” dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin çekildiği hastanenin sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan ile tanışan Yasemin Özilhan, 2011’de nikâh masasına oturdu. Bu evlilik, magazin dünyasında “peri masalı” olarak anılmıştı.

İki Çocukları Oldu

Evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ara veren Özilhan, 2012’de ilk kızları Emine’yi, 2013’te ise ikinci kızları Ela’yı dünyaya getirdi. Dizideki karakterinin adını kızına vermesi, hayranlarının dikkatini çekmişti. Özilhan, ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyadaki aktifliği sayesinde popülerliğini korudu.

Sessiz Boşanma Süreci

Uzun süredir haklarında boşanma iddiaları dolaşıyordu. Dün ortaya çıkan haberlerle çiftin 14 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği öne sürüldü. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Özilhan, sosyal medya hesabında soyadını silmediği gibi, eşiyle olan fotoğraflarını da kaldırmadı. Bu durum, kafalarda soru işaretleri bıraktı.

İhanet İddiaları Gündeme Geldi

Sosyal medyada boşanmanın perde arkasına dair çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Çiftin ayrılığına ihanet iddiasının neden olduğu konuşuldu. İddiaya göre Yasemin Özilhan, eşinin sadakatsizliğini öğrenince boşanma kararı aldı. Ancak bu söylentiler de taraflarca doğrulanmadı.

Gözler Yeni Açıklamalarda

Magazin camiası, çiftin yapacağı resmi açıklamaları merakla bekliyor. Yasemin Özilhan’ın sosyal medya paylaşımları ve ilerleyen günlerde atacağı adımlar, boşanmanın detaylarını netleştirecek gibi görünüyor.