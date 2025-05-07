Bekir Aksoy: Kore'den teklif var

Bekir Aksoy'un 5 yaşındaki oğlu Asil'e Kore'den sergi daveti geldi. Minik sanatçı bugüne dek 6 sergi açtı, uluslararası başarıya koşuyor.

Bekir Aksoy: Kore'den teklif var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2025 16:59

Oyuncu Bekir Aksoy, 5 yaşındaki oğlu Asil Aksoy’un sanat yolculuğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz ilkokula bile başlamadan yurt dışında sergiler açan Asil’e şimdi de Güney Kore’den teklif geldi.

"Asil’in Önü Çok Açık"

Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Havanın ısınmasıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyleyen oyuncu, “Havalar biraz daha ısınsın, Bodrum’a kaçacağız. Biraz tatile ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Sohbet sırasında oğlunun başarılarına da değinen Aksoy, Asil’in sadece 5 yaşında olduğunu, ancak bugüne kadar 6 farklı sergi açtığını söyledi. “Londra ve İstanbul sergileri oldu. Şimdi de Kore'den teklif var. Ama okulu nedeniyle her yere gidemiyoruz,” dedi.

"Sevdiği İşi Yapması En Önemlisi"

Oğlunun farklı alanlarda yetenekli olduğunu vurgulayan Bekir Aksoy, “Asil birçok konuda çok yetenekli. Ama biz onun en çok sevdiği işi yapmasını istiyoruz. Onun mutluluğu bizim için her şeyden önemli,” diyerek duygularını dile getirdi.

Henüz okul çağında olmasına rağmen gösterdiği başarıyla dikkat çeken Asil Aksoy’un geleceği şimdiden parlak görünürken, uluslararası sanat çevrelerinden gelen teklifler de onun yeteneğini tescilliyor.

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