Begüm Topçu ve Cantuğ Turay’ın Sette Başlayan Aşkları Dolu Dizgin!

Begüm Topçu ve Cantuğ Turay’ın hikâyesi aslında birçok kişinin “set aşkı gerçek olur mu?” sorusuna güzel bir örnek gibi. İkili yıllar önce “Deniz Yıldızı” dizisinin setinde tanışmıştı. O dönem başlayan arkadaşlık zamanla aşka dönüşmüş ve bugün mutlu bir aileye kadar uzanmış durumda.

Setten Gerçeğe Uzanan Bir Hikâye

Dizide birlikte çalışırken başlayan yakınlık zaman içinde ciddi bir ilişkiye dönüşmüş. 2014 yılında evlenen çift o günden beri gözlerden uzak ama oldukça huzurlu bir aile hayatı sürdürüyor.

Set ortamında başlayan bu bağın gerçek hayatta da devam etmesi hayranları tarafından her zaman ilgiyle takip ediliyor.

İki Kız Çocukları Var

Çiftin evlilikleri iki güzel kız çocuğuyla taçlanmış. İlk kızları Masal 2017 yılında dünyaya gelmişti. Ailenin ikinci çocuğu Duru Peri ise 2022’de doğdu.

Şimdi ise küçük kızları Duru Peri 4 yaşına bastı. Bu özel gün de aile için küçük ama çok anlamlı bir kutlamaya dönüştü.

Doğum Günü Paylaşımı Duygulandırdı

Baba Cantuğ Turay, kızının doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yazdığı mesajda kızına olan sevgisini oldukça içten bir şekilde ifade etti.

“Doğum günün kutlu olsun canım kızım” diyerek başlayan mesajında ona sağlıklı mutlu ve başarılarla dolu bir ömür diledi. En çok dikkat çeken kısım ise “Seni çok seviyorum” cümlesi oldu.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Paylaşım kısa sürede takipçilerden büyük ilgi gördü. Birçok kişi çiftin yıllardır süren uyumlu evliliğini ve çocuklarıyla birlikte kurdukları bu sıcak aile ortamını takdir etti.

Özellikle setten başlayan ilişkilerinin bugün iki çocuklu bir aileye dönüşmesi “gerçek aşk hikâyesi” yorumlarını beraberinde getirdi.

Mutlu Aile Tablosu Devam Ediyor

Bugün Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, hem kariyerlerini hem de aile hayatlarını dengeli bir şekilde sürdürüyor. Gözlerden uzak ama mutlu bir yaşam tercih eden çift özellikle çocuklarıyla geçirdikleri anları ön planda tutuyor.

Duru Peri’nin 4. yaş günü de bu güzel aile tablosunun küçük ama anlamlı bir parçası olarak hafızalara kazındı.