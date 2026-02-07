Batuhan Karacakaya’ya Doğum Gününde Aşk Sürprizi! Sinem Akar’dan Romantik Kutlama.

Survivor 2025 ikincisi Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Sinem Akar ve Batuhan Karacakaya'nın 2. yıl kutlaması ve romantik doğum günü sürprizinin detayları haberimizde...

Batuhan Karacakaya’ya Doğum Gününde Aşk Sürprizi! Sinem Akar’dan Romantik Kutlama.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2026 10:40

Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bülent" karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor All Star 2025’i ikincilikle tamamlayan Batuhan Karacakaya, yeni yaşını sevgilisi Sinem Akar’ın organize ettiği sürpriz bir kutlamayla karşıladı. 29 yaşına giren Karacakaya, yarışma sonrası kavuştuğu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

İkinci Yıla Özel Kutlama

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan çift, sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu karelerle dikkat çekmişti. Sinem Akar, birlikteliklerini şu sözlerle ifade etmişti:

"Seninle en güzel iki yıl"

Survivor maratonu boyunca her fırsatta sevgilisine olan özlemini dile getiren Batuhan Karacakaya, adadan döner dönmez Sinem Akar ile olan paylaşımlarına hız vermişti. Genç oyuncunun doğum günü için düzenlenen sürpriz partiye çiftin yakın dostları da eşlik etti.

Survivor Sonrası Yeni Dönem

Survivor 2025 finalinde kupayı kıl payı kaçırarak ikinci olan Karacakaya, yarışma stresini sevgilisiyle çıktığı tatillerde ve özel kutlamalarda atıyor. 29. yaş gününde oldukça mutlu olduğu gözlenen oyuncu, Sinem Akar ile olan romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

