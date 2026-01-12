Batuhan Karacakaya’dan Sevgilisi Sinem Akar’a Romantik Kutlama: "En Güzel İki Yıl"

'Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak hayatımıza giren ve sonrasında Survivor parkurlarında gösterdiği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Karacakaya, özel hayatındaki mutluluğuyla gündemde. Survivor All Star 2025’i ikincilikle tamamlayan başarılı yarışmacı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sinem Akar için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.

Ada Dönüşü Aşk Tazeleme

Survivor'da aylarca süren zorlu mücadelenin ardından Türkiye'ye döner dönmez sevgilisi Sinem Akar'a kavuşan Karacakaya, aralarındaki bağı her fırsatta dile getiriyor. 28 yaşındaki oyuncu, kız arkadaşının yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle kutladı.

İkinci Yıla Özel Mesaj: Çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü de kutlamıştı. Sinem Akar, o anları "Seninle en güzel iki yıl" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Sosyal Medyayı Salladı: Batuhan Karacakaya'nın doğum günü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok yakışıyorsunuz", "Evlilik ne zaman?" yorumlarıyla dolup taştı.

Aşk-ı Memnu’dan Survivor Zirvesine

Küçük yaşlardan itibaren setlerde büyüyen Batuhan Karacakaya, Survivor serüveniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. 2025 finalinde kupayı kıl payı kaçırarak ikinci olan Karacakaya, şu sıralar hem dinleniyor hem de Sinem Akar ile doludizgin devam eden ilişkisinin tadını çıkarıyor.