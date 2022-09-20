Başkan Yücel'den 17. Alanya Caz Günleri'ne davet!

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri 22 Eylül Perşembe saat 20.30’da tarihi Kızılkule yanında başlıyor. Belediye Başkanı Yücel, Türkiye , Litvanya, Hollanda ve ABD’den ünlü caz ustalarının sahne alacağı konserlere vatandaşları davet etti.

Belediye Başkanı Yücel, “Tarihi Kızılkule’nin kucağında 4 gün sürecek ve 8 ayrı konserin düzenleneceği Caz Günleri’nde, sırayla Klaipeda Castle Jazz Band, Jazz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio, Deniz Taşar, Steffen Morrıson, Maya Azucena, Carlton Smith, Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül, Barbaros “Around The World” gibi grup ve değerli isimler dinleyicilerimize müzik ziyafeti sunacaktır. Ücretsiz olan konserlerimize vatandaşlarımızı ve tüm yeni Alanyalı dostlarımızı bekliyoruz” dedi.



CAZ 17.YILINDA YİNE ALANYA’NIN KÜLTÜR-SANAT HAYATINI HAREKETLENDİRMEYE DEVAM EDECEK



Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, SUMMER GARDEN, ALTİD, ALTAV, Terazza by Havana’nın katkılarıyla TRT MÜZİK, Dream Türk ve Radyo D’nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri 17. yılını kutluyor.



Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türkiye’nin önemli kültür-sanat şehirlerinden biri haline gelen Alanya, bu yıl yine dopdolu bir caz programına ev sahipliği yapacak. Caz, Alanya’nın kültür-sanat hayatını hareketlendirecek.



17 YILDA 136 KONSER



Dünyaca tanınmış caz müzisyenleri ile yeni kuşak caz sanatçılarının sahne aldığı Alanya Uluslararası Caz Günleri, bu yıl ki konserlerle birlikte 17 yılda 136 konser vermiş olacak. Her yıl seyirciden daha çok ilgi gören konserler, Kızılkule’nin tarihi atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir caz şöleni yaşatacak. Sanatçılar, klasik ve modern caz müziğinin farklı türlerindeki parçaları sanatseverler için seslendirilecek.



İLK KONSER 22 EYLÜL’DE KLAIPEDA CASTLE JAZZ GRUBU’NDAN



Türkiye’de Caz denilince ilk akla gelen festivaller listesinde yerini alan Alanya Caz Günleri açılışını saat 20.30’da Klaipeda Castle Jazz Band ile yapacak.



Klaipeda Castle Caz Grubu, Litvanya'nın en popüler ve önemli klasik caz gruplarından biri olup ülkenin deneyimli, başarılı ve seçkin caz ustalarını bir araya getirmiştir. İcra ettikleri caz tarzları ile ilgili anlayışları, mükemmeliyetçi ve profesyonel yorumları, sanatsal performansları ile öne çıkmaktadırlar. Bu gruptaki her bir müzisyen kendi alanında bir profesyoneldir.



JAZZ PROJECT FATİH ERKOÇ VE KEREM GÖRSEV TRİO - SAAT 22.00’DE SAHNEDE



Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin caz müzisyenleri arasında başta gelir. Sesi kadar trombonu ve farklı enstrümanları eşit seviyede çalmasıyla tanınan Erkoç'un ses rengi, caz klasiklerinden Türk müziğine her tür müzikal dokuyu mükemmel aktarmakta ustadır. 1990'ların başından itibaren müzikal alanını genişleten Erkoç,"Ellerim Bomboş" gibi pop hitleri ile büyük bir çıkışa imza attı.



"The Lady From Istanbul" albümünün çıkışının üzerinden 13 yıl geçti ama Erkoç ve Görsev'in benzer caz klasiklerini seslendirdiği konserler serisi azalmadan 13 yıldır büyük bir geleneğin peşinde devam ediyor. Türkiye'deki ilk yıllarında TRT hafif müzik ve caz orkestrasında birçok enstrüman çalan Erkoç, daha sonra Avrupa ve Amerika'da birçok ülkede caz festivallerinde sahne aldı.



Kerem Görsev ise 1995 yılında yayınladığı ilk albümünden beri Türkiye'nin en ünlü ve üretken caz müzisyenleri arasında başı çekiyor. Hayatını caz klasikleri ve kendi besteleri arasındaki bir dengede sürdüren Görsev 40 yılı aşan kariyeriyle Türk cazı adına büyük bir misyonun sahibi.



DENİZ TAŞAR - 23 EYLÜL CUMA / 20.30



Deniz Taşar, konserinde ağırlıklı olarak son albümü Pişman Olunmayan Dünler ve eski albümlerinden seslendireceği parçaların yanı sıra, kendine özgü yorumlarla soul’dan R&B ve hip-hop’a da uzanacak.

Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye'deki caz vokaline yepyeni bir soluk getiren ve son zamanlardaki üretimleriyle cazın sınırlarını oldukça genişleten şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve multidisipliner bir sanatçı. Taşar’ın müziğini tek bir türle ifade etmek mümkün değil çünkü onun içinde, dinleyip sevip hissettiği farklı tarzlar var.



STEFFEN MORRISON / 22.00



Aynı zamanda bir şarkı yazarı olan Morrison, insanların kalbini ve ruhunu sarsan müziklere ilgi duyuyor. Hem özgünlükle sunduğu tutkulu performansları hem de dış görünüşü ve sesi ile geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.



Steffen, dünyaca ünlü Port of Rotterdam North Sea Caz Festivali'ndeki muhteşem performanslarıyla dinleyicilerini büyüleyerek adından söz ettirdi. Sahneye her çıkışında kendisine hayran bıraktıran Steffen Morrison, 23 Eylül saat 22.00’de hayranlarına muhteşem bir konser verecek.



MAYA AZUCENA - 24 EYLÜL CUMARTESİ / 20.30



Maya Azucena indie pop ve modern R&B füzyonu olarak tanımlanan soundu ve blues etkileşimli vokalleri ile ruhunuzu canlandıran müzikler yapıyor. Gerek yaptığı insani yardım çalışmaları gerekse müziği ile aldığı sayısız ödülün yanısıra 4 oktavlık sesi Stephen Marley ile yaptığı feating çalışması Grammy tarafından En Iyi Reggae Albümü seçilince onaylandı.



Kendisini Brooklynli sarkıcı ve besteci olarak tanımlayan sanatçı, gerek Amerikalı gerekse uluslararası birçok sanatçı ile beraber ortak çalışmalar yaptı.



CARLTON JUMEL SMITH SOUL MAN / 22.00



Carlton Jumel Smith, dünyanın birçok köşesinde sahnesinden ateş çıkan şovlarıyla tanınan bağımsız kendi müziğini dürüstçe ortaya koyan sarkıcı, besteci, prodüktör.



Kariyerinin ışıldayan; kısımları 2019 da yayınladığı eleştirmenler tarafından özlediğimiz soul müziğini ortaya koyan soundu ile övülen “1634 Lexington Avenue” albümü, İdolu James Brown’ı the Barry Levinson filmi “Liberty Heights” ta canlandırması ve Cyndi Lauper la beraber Off - Broadway müzikali “Largo” da başrol oynaması olarak gösterilebilir.



FİNALDE ÖNDER FOCAN QUARTED FEAT, EYLÜL ERGÜL - 25 EYLÜL PAZAR / 20.30



Bugüne kadar kendi adına ürettiği 17 albüm ve 1 DVD’nin yanı sıra yurt içi ve uluslararası birçok festivale katılıp konserler veren caz gitaristi ve besteci Önder Focan, son dönemlerde birlikte olduğu grubu ve repertuarının yanı sıra genç neslin en parlak müzisyenlerinden vokalist /piyanist Eylül Ergül ile Alanya Caz Günleri’nde sahnesinde olacak.



Konserde, son Önder Focan Grup albümleri Aubergin/ Patlıcan ve Nu Book’daki parçaların yanı sıra Eylül Ergül’ün seslendireceği caz ve R&B parçalarının da olacağı çok renkli bir repertuar sunulacaktır. Grupta yer alacak diğer müzisyenler ise; swing ve dinamizmi ile genç neslin en beğenilendavulcularından Burak Cihangirli, yine virtuositesi ve müzikalitesiyle kontrabascı Enver Muhamedi, ABD ve Türkiye’deki performanslarıyla kendinden oldukça söz ettiren, son albümü Bosphorus Train ile çok beğeni toplayan tromboncu Bulut Gülen’dir.



BARBAROS “AROUND THE WORLD” / 22.00



Ülkemizin başarılı seslerinden Barbaros, Alanya Uluslararası Jazz Günleri kapsamında, 25 Eylül’de Alanya’da dinleyicilerle buluşacak.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun olan Barbaros, opera aryalarından müzikallere, pop müzikten caza kadar sunduğu geniş repertuvarı ile dinleyenlere dünya müziğinin kapılarını aralarken, Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca’ya ek olarak sahnede Portekizce, İspanyolca, Arapça ve Rusça şarkıların da yer aldığı geniş bir repertuvar seslendiriyor. Birçok ünlü müzisyen ile aynı sahneyi paylaşan Barbaros, Türkiye ve yurt dışında çok sayıda caz festivaline katılarak konser verdi.

Caz Günleri Konser Programı



22 Eylül Perşembe

Klaıpeda Castle Jazz Band / 20.30

Jazz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio / 22.00

23 Eylül Cuma

Deniz Taşar / 20.30

Steffen Morrıson / 22.00

24 Eylül Cumartesi

Maya Azucena / 20.30

Carlton Smıth / 22.00

25 Eylül Pazar

Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül / 20.30

Barbaros “Around The World” / 22.00