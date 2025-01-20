Başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar “Dayı” oldu

7 Şubat'ta vizyona girmek için gün sayan Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, kız kardeşi Sema Bayraktar sayesinde dayı oldu.

Başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar “Dayı” oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2025 11:41

 

Film çekimleri sırasında doğum haberi alan Bayraktar, çekimlerin bitmesiyle soluğu yeğenlerinin yanında aldı. Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini alan ikizler, ailenin en yeni fertleri oldu. İlk defa dayı olan Bayraktar, güzel havayı da fırsat bilerek yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi.

“Minik dayılar geldi”

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar’ın oturduğu Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminde Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar’ın yeğenleriyle çekildiği fotoğraf yakın çevresinde de esprilerin yapılmasına neden oldu. Kız kardeşinin ikiz bebekleri Mehmet Sarp ve Ahmet Pars’ı görenler minik dayılar geldi yorumunu yaptı.

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