Başak Dizer: Çok beğenilen bir eşe sahip olmak beni gururlandırıyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer, Marie Claire dergisine konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığıyla bir soruya cevap veren Dizer, "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor" diye konuştu.Başak Dizer'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.





Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık altı yıl önce evlenmişti. Ünlü çift, oğulları Kurt Efe'yi ise geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı.