Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

Bartın'daki maden ocağında dün akşam saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Son açıklamaya göre, can kaybı sayısı 40'a yükseldi. Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.
ALİŞAN
"Amasra'da maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, göçük altında kalan madencilerimizin de tez zamanda kurtulmasını Allah'tan niyaz ederim. Dualarımız madenci kardeşlerimizle."
TUĞBA ALTINTOP
"Yüreklere kor düştü. Sevdiklerini kaybeden kardeşlerime rahmet ve sabır diliyorum."
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
"Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı yaşamayız."
PINAR ALTUĞ
"Dualarımız oksijeniniz olsun."
EMİNE ÜN
"Başımız sağ olsun. Çok üzücü çok..."
EZGİ MOLA
"Geçmiş olsun Bartın..."