Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

Bartın'daki maden ocağında dün akşam saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Son açıklamaya göre, can kaybı sayısı 40'a yükseldi. Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.