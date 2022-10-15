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Gecce Magazin Haberleri

Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Yer altında mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden kazasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken, ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. Aralarında Pınar Altuğ, Ebru Gündeş, Hadise ve Alişan gibi ünlü isimler acılarını paylaştı.

Bartın'da maden ocağında patlama! Ünlüler paylaşımlarıyla tek yürek oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2022 12:15

Bartın'daki maden ocağında dün akşam saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Son açıklamaya göre, can kaybı sayısı 40'a yükseldi. Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.
 

ALİŞAN

"Amasra'da maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, göçük altında kalan madencilerimizin de tez zamanda kurtulmasını Allah'tan niyaz ederim. Dualarımız madenci kardeşlerimizle."

 TUĞBA ALTINTOP

"Yüreklere kor düştü. Sevdiklerini kaybeden kardeşlerime rahmet ve sabır diliyorum."

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

"Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı yaşamayız."

PINAR ALTUĞ

"Dualarımız oksijeniniz olsun."

EMİNE ÜN

"Başımız sağ olsun. Çok üzücü çok..."

EZGİ MOLA

"Geçmiş olsun Bartın..."

Billur Kalkavan hayatını kaybetti