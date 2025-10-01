Barış Murat Yağcı’nın Acı Kaybı: Annesi Arzu Ernak Hayatını Kaybetti

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetti. Cenaze 2 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek.

Yayın Tarihi : 01-10-2025 17:11

Survivor All Star 2025 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerine iletti.

Barış Murat Yağcı’dan Duygusal Paylaşım

Ekranlarda sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:
“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

Sevenlerinden Destek Mesajları

Yağcı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun sevenleri, acısını paylaşarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan Barış Murat Yağcı’ya, sanat ve spor camiasından da birçok destek mesajı geldi.

Zincirlikuyu’da Son Yolculuk

Arzu Ernak için cenaze töreni 2 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek olan Ernak, ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

Barış Murat Yağcı, yaşadığı bu büyük kayıpla hayranlarını da derinden üzdü.

