Barış Falay’a Galada Aile Desteği

Cumhuriyet şıklığıyla dikkat çeken Esra Ronabar, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Oğlu Mavi Rüzgar ise babasına benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Babasını izlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mavi Rüzgar, “Babamı en iyi yaptığı işi bir kere daha zevkle yaparken görmek beni çok mutlu ediyor. Onu örnek alıyorum.” dedi.

Esra Ronabar ise esprili bir dille, “Zekâyı annelerden alınıyormuş, bilim kanıtladı. Benlik bir sorun yok.” sözleriyle güldürdü. Filmi merakla beklediğini belirten oyuncu, “Heyecanlıyız. Çok güzel bir film olacağına eminim. Çok değerli oyuncular var. Barış’ın her projede bambaşka bir karaktere bürünmek gibi bir huyu var. Burada neler yaptığını çok merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Barış’la Aynı Gün Yayınlanacağız, Rakip Olduk!”

“Kuruluş Orhan” dizisindeki karakteriyle de çok konuşulan Barış Falay hakkında konuşan Ronabar, “Ben başka bir dizide, Barış başka bir dizide oynuyoruz ve aynı gün yayınlanacak. Barış’ın özellikle saçları dikkatimi çekiyor, peruk tabii ki. Orada da bambaşka bir karakter çıkardı. Meslektaşı olarak Barış’ı izlemek hem öğretici hem de keyifli.” dedi.