Barış Falay’a Galada Aile Desteği

“Uykucu” filminin galasında Barış Falay’ı eşi Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar yalnız bırakmadı. Aile, kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barış Falay’a Galada Aile Desteği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2025 10:30

Cumhuriyet şıklığıyla dikkat çeken Esra Ronabar, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Oğlu Mavi Rüzgar ise babasına benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Babasını izlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mavi Rüzgar, “Babamı en iyi yaptığı işi bir kere daha zevkle yaparken görmek beni çok mutlu ediyor. Onu örnek alıyorum.” dedi.

Esra Ronabar ise esprili bir dille, “Zekâyı annelerden alınıyormuş, bilim kanıtladı. Benlik bir sorun yok.” sözleriyle güldürdü. Filmi merakla beklediğini belirten oyuncu, “Heyecanlıyız. Çok güzel bir film olacağına eminim. Çok değerli oyuncular var. Barış’ın her projede bambaşka bir karaktere bürünmek gibi bir huyu var. Burada neler yaptığını çok merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Barış’la Aynı Gün Yayınlanacağız, Rakip Olduk!”

“Kuruluş Orhan” dizisindeki karakteriyle de çok konuşulan Barış Falay hakkında konuşan Ronabar, “Ben başka bir dizide, Barış başka bir dizide oynuyoruz ve aynı gün yayınlanacak. Barış’ın özellikle saçları dikkatimi çekiyor, peruk tabii ki. Orada da bambaşka bir karakter çıkardı. Meslektaşı olarak Barış’ı izlemek hem öğretici hem de keyifli.” dedi.

Benzer Haberler
Dilan Çiçek Deniz’den “Kutsal Meslek” Tartışmasına Net Cevap: Amacım Yanlış Anlaşıldı Dilan Çiçek Deniz’den “Kutsal Meslek” Tartışmasına Net Cevap: Amacım Yanlış Anlaşıldı
Kenan İmirzalıoğlu’nun Rekor Ücreti Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk: Yatırım İçin İki İlçe Hedefte! Kenan İmirzalıoğlu’nun Rekor Ücreti Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk: Yatırım İçin İki İlçe Hedefte!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Timur Acar Şehir Hayatını Bıraktı: İznik’teki Zeytinliğinde İlk Hasadını Yaptı Timur Acar Şehir Hayatını Bıraktı: İznik’teki Zeytinliğinde İlk Hasadını Yaptı
Selena Gomez’in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi Selena Gomez’in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi
Nükhet Duru’dan Küvette Paylaşım Nükhet Duru’dan Küvette Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
  • 27-10-2025 09:56

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 27-10-2025 17:11

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”

Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!
  • 24-10-2025 18:27

Keremcem Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu!