Barış Arduç’tan Eşi Gupse Özay’a Tam Destek: “Karım Ne Diyorsa Doğru Demiştir, Vardır Bir Bildiği”

Kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli olan ve Jan Asya adında bir kızı bulunan Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde eşinin kendisi için sarf ettiği, "Deniz manzaralı evde oturup da denize bakmamak" şeklindeki sözleri hakkında konuştu. Arduç, eşinin sözlerine destek vererek, "Karım ne diyorsa doğru demiştir," dedi.

Yeni Proje Çekimleri Kapadokya’da Başlıyor

Barış Arduç, Arnavutköy’deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yediğini söyleyen Arduç, yakında başlayacak olan yeni projesinin çekimlerine katılacağını duyurdu. Arduç, projenin çekimlerinin Kapadokya’da ve yurt dışında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hande Erçel İkilisi Hakkında Yorumu

Barış Arduç’a, dijital platform yapımlarında Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarının ancak ana akım televizyon dizilerinde aynı karşılığı bulamadıklarının hatırlatılması üzerine de yanıt verdi. Arduç, bu duruma ilişkin, "Olabilir böyle şeyler, izleyicilerin takdiri..." ifadelerini kullandı.

Kızım Konuşmaya Başladı

Gupse Özay ile evliliğinden Jan Asya adında bir kızı olan Barış Arduç’a, babalık sürecinin nasıl geçtiği de soruldu. Ünlü oyuncu, bu süreç hakkında mutlu olduğunu belirterek, "Her şey yolunda, büyüyor... Konuşmaya başladı," dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay’ın kendisi hakkında söylediği sözler de soruldu. Özay, eşinin deniz manzaralı evde oturmasına rağmen denize bakmadığını ima eden bir ifade kullanmıştı. Barış Arduç, eşinin bu sözlerini doğrulayarak, "Benim karım ne diyorsa doğru demiştir. Vardır bir bildiği, sizleri seviyorum kendinize iyi bakın," diyerek oradan ayrıldı.